LMB: Horacio de la Vega y su decisión de reducir juegos a siete entradas, "Les pido paciencia"

Hace poco más de tres años, cuando fue nombrado presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, uno de los primeros objetivos que Horacio de la Vega se trazó fue reducir el tiempo de los juegos.

Disminuir las charlas en el montículo y la colocación de cronómetros para controlar el tiempo entre lanzamientos fueron algunas de sus ideas, pero la principal era radical y sabía que causaría controversia.

El directivo propuso, y le fue aprobado, que los partidos en martes y miércoles fueran a siete entradas y no a nueve.



“Habrá aficionados a los que les siga molestando eso; lo entiendo, pero les pido paciencia en este proceso”, comparte De la Vega, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

“Eso sí, no hay una sola televisora que no nos haya dicho ‘échame juegos de siete entradas’, por el tema de la programación. Fue un buen ejercicio, y la verdad es que no tuvimos un impacto tan negativo, como algunos especulaban”.

