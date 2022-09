Richard Sánchez se encuentra entre los jugadores responsables de la racha positiva de resultados en América, aunque no todo ha sido alegría, al confesar cuál fue el momento más difícil siendo jugador azulcrema.

Sánchez reveló que cuando el equipo de Coapa era dirigido por Santiago Solari, él recibió amenazas por parte de los aficionados al ser señalado de perjudicar al técnico y por consecuencia al equipo.

"Recibía amenazas de todo sentido, que me había peleado con el técnico y que le había tendido la cama, nadie sabe lo que en realidad paso", dijo el paraguayo.



El mediocampista bajo la dirección técnica de Santiago Solari participó en 25 encuentros de los 39 que dirigió el argentino, pero justo en el Clausura 2021, cuando llegó Solari al banquillo, Richard sólo jugó un encuentro con la Sub-20, por ello recalcó qué pasó.

"No me sentía bien físicamente, pero siempre estuvo a disposición de él (Solari), empiezan a tirar cosas que no son", comentó el futbolista.

Sánchez enfatizó que "nunca tuve un inconveniente, nunca me separé del equipo".

Richard explicó que para salir de esta situación fue clave el apoyo familiar.

"La familia es la que te da el consejo, porque uno se siente mal", sentenció el mediocampista azulcrema.