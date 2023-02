Liga MX: Jornada 7 - ¿A qué hora y dónde ver los partidos de este martes?

Goles son amores dicen por ahí, y en el Día de San Valentín, la Liga MX tiene triple cartelera para abrir la jornada 7 del Clausura 2023.



La Fiera recibe a la Franja en el Estado Nou Camp en un duelo donde el atractivo principal pasa por el reencuentro de Nicolás Larcamón con su exequipo, ya que ni León ni Puebla puede presumir el mejor arranque de campeonato. Los dos necesitan el triunfo o se empezarían a quedar atrás en la tabla de posiciones.

A la misma hora, el Volcán se va a encender con la visita de varios exjugadores de Tigres con la visita de Juárez al Estadio Universitario. Los dirigidos por 'Chima' Ruiz están invictos en el campeonato pero enfrente están 'Bravos' por la victoria conseguida la jornada pasada frente a Santos.

Finalmente, las Águilas visitan el estadio Alfonso Lastras para enfrentar al Atlético San Luis en un partido que no tiene muchos reflectores pero que promete mucho. El América no ha ganado en condición de visita este Clausura y los potosinos no conocen la derrota como local.