En conferencia de prensa previo al debut de Pumas en la Copa Sky en el Estadio Olímpico Universitario frente al Toluca, Eduardo Salvio declaró que la meta para esta temporada es clara: ser campeón. Sin embargo, es consciente de que tener un plantel con tantos jóvenes pueda dificultar imaginarse sumar buenos resultados.



"Todo el mundo acá quiere salir campeón porque el equipo te lo pide, la institución no merece nada menos. Sé que hoy tenemos un equipo bastante joven y que si vos miras todo el plantel puede costar un poco imaginarse que, por la cantidad de jóvenes que hay, aunque no digo que no sea un equipo de gran nivel, sea difícil poder ganar" declaró Salvio, sin dejar de mencionar que también será importante que los integrantes más "veteranos" den un paso adelante este torneo.

"Estoy seguro que el equipo va a competir hasta el final y queremos ser protagonistas del torneo. Con chicos, con los referentes, vamos a intentarlo y la meta tiene que ser partido a partido. Hay que dejar la vida por el escudo y acá vamos a estar" agregó el Toto.

En medio de la fiebre mundialista, el cuadro universitario, ya bajo las órdenes de Rafael Puente del Río, suma dos triunfos en pretemporada frente al Atlante y a los Alebrijes de Oaxaca.

"Estamos en la parte final de la pretemporada y te diría que la mejor porque termina la parte física y viene la de competir, que es la que al jugador más le gusta" señaló uno de los refuerzos para la temporada pasada y que registró cinco goles y una asistencia en 13 partidos jugados.

En la Copa Sky, Pumas integra el grupo A con América, Cruz Azul, Necaxa y Toluca. El jugador argentino se mostró emocionado por el arranque de este torneo amistoso y aseguró que les ayudará para seguir creciendo de cara al Clausura 2023, cuando Pumas debute ante Juárez el 8 de enero en el Olímpico Universitario.