Los atlistas tienen una consigna marcada para la serie por la final: “Nos vamos a tirar de cabeza si es necesario para ganar”, dice Aldo Rocha.

No es para menos, están a la puerta de lograr la hazaña del bicampeonato, la cual hasta ahora sólo han conseguido dos equipos en torneos cortos: Pumas y León.

Pachuca no quiere ser comparsa de eso: “Vamos a salir con nuestras armas a dar lo mejor que tenemos. Tenemos muchas ganas de ser campeones”, dijo Víctor Guzmán.

Uno no se siente menos que el otro. Nicolás Ibáñez está muy sonriente, listo para lo que le viene: “Los tres centrales que maneja el Atlas son muy duros, se saben acomodar bien”. Sabe que le van a dar, “je, je… Hay que aguantar, es una final”.



Mucho más serio está Julio Furch, el argentino ha sufrido mucho en este torneo: “No hice pretemporada, vino una lesión, Covid. Mis compañeros han sacado esto adelante”.

No quieren entrar en polémica, Oscar Ustari pide que no se presione al árbitro: “Los árbitros son como los porteros, haces todo bien, pero si en la última fallas, eres el malo de la película, no como el nueve, que falla todo, pero si mete la de la final...”.

Luis Reyes, defensa atlista quiere sacar un poco de rencor: “Desde hace seis meses nadie daba nada por nosotros, no éramos favoritos antes, no somos favoritos ahora. Queremos hacer historia para el Atlas, creo que vamos por buen camino”.