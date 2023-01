Fernando Ortíz no confirmó la salida de Bruno Valdez del primer equipo del América. Días antes del debut ante Querétaro por el Clausura 2023, el director técnico mencionó que la directiva es quien resuelve si se queda o se va.



“Con el jugador tengo una línea directa y sabe lo que pienso. Eso es lo primordial para mí como entrenador. La directiva maneja si se va o se queda, el tiempo se acorta, pero creo que se va a solucionar” declaró Ortíz.

El defensa paraguayo arribó a Coapa hace seis años y en ese lapso conquistó una Liga MX, una Copa MX y una Liga de Campeones de la CONCACAF.



“Bruno ha hecho una excelente trayectoria en esta institución, ha entrado en la historia y no es fácil. Puede haber gente que le guste y otros que no, pero para mí es admirable, no es fácil entrar en una historia tan grande como la del América." agregó el argentino.

