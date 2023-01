El joven mediocampista de 22 años, Alexis Gutiérrez, está experimentando su segunda etapa como futbolista de Cruz Azul después de una experiencia fugaz y sin éxito en Guadalajara; sin embargo, empezó el 2023 con el pie derecho, ya que un gol suyo abrió la cuenta para el primer título obtenido por la Máquina este año.

En conferencia de prensa previo al debut contra Tijuana este domingo, Gutiérrez confesó estar feliz por su regreso a La Noria, además de expresar su motivación para este torneo.



“Yo creo que esta segunda parte en el club vengo con mucha responsabilidad. Sales y valoras muchas cosas pero sobre todo vengo con mucha intención de que el equipo conozca mi mejor versión, siempre con los pies en la tierra y trabajando duro para conseguir lo que yo quiera” aseguró Alexis.

El nacido en Guanajuato es canterano de las Chivas, donde jugó las categorías sub 17 y sub 20 antes de llegar a los cementeros, donde disputó 21 partidos en tres años y convirtió dos goles. Sin embargo, fue cedido un año al Tapatío, equipo filial del Guadalajara en la Liga de Expansión y a pesar de ser regular dentro del once inicial, no logró dar el salto al primer equipo rojiblanco.



Al ser cuestionado sobre su autocrítica en su primera etapa como celeste señaló: “Creo que me faltó trabajo. Ahora me dedico mucho más tiempo a mí y a la profesión. Esta nueva etapa es una oportunidad que no quiero dejar perder. Quiero consolidarme y afianzarme en Primera División” sentenció Alexis Gutiérrez.

