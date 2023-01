Diego Lainez tiene un par de ofertas en la mesa para seguir su carrera en el futbol mexicano, entre las que descarta la de los Tigres de Diego Cocca.

Estratega que este jueves le abrió la puerta al exjugador de las Águilas del América, asegurando que sus características son importantes y no las tiene nadie en el plantel.

En conferencia de prensa, el entrenador aseguró que la institución se encuentra en la mejor disposición de sumar a jugadores que sumen y ayuden en búsqueda del campeonato.



“Son jugadores importantes, si nos cierra para el equipo y es una características que no tenemos, Tigres esta abierto a incorporar esa clase de jugadores”, comentó.

Cocca, quien vive sus primeras semanas al frente del cuadro regio aseguró que se encuentra sorprendido por la capacidad de Tigres, equipo al que consideró un privilegio dirigir.

“Llegar a Tigres y tener la oportunidad de reforzar como lo hemos hecho, me da ilusión y me demuestra lo que es Tigres. Traer a Gorriarán y a Nico Ibáñez es un privilegio, es un desafío, estoy contento y como Tigres no me deja de sorprender, podría llegar uno más, siempre y cuando sea para sumar”, finalizó.