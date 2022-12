Las Chivas reciben en el Estadio Jalisco al Santos Laguna después de derrotar al Mazatlán en la primera jornada de la Copa Sky. El equipo de Veljko Paunovic sigue afinando detalles para encarar de la mejor manera el Clausura 2023 y esta noche tiene una nueva prueba ante un rival complicado, que empató sin goles contra el Atlas en su debut.



¿CUÁNDO Y DÓNDE VER CHIVAS VS SANTOS?

- CUÁNDO: lunes 19 de diciembre

- A QUÉ HORA: 21:00 hrs (centro de México)

- DÓNDE: Estadio Jalisco

- TRANSMISIÓN: Sky Sports, Blue to Go



El Rebaño, que de momento no tiene refuerzos confirmados, busca su tercer triunfo bajo el mando de su nuevo director técnico, Veljko Paunovic. En su gira por Europa derrotaron al Getafe, y en el último partido frente al Mazatlán consiguieron la victoria por la mínima.

¿QUÉ SIGUE PARA CHIVAS?

Antes del comienzo del Clausura, estos son los partidos que restan para el Rebaño:

- 19 de dicembre: Chivas vs Santos Laguna - Grupo B Copa Sky

- 23 de diciembre: Chivas vs Tigres - Grupo B Copa Sky

- 27 de diciembre: Chivas vs Atlas - Grupo B Copa Sky

