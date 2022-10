La dirigencia del Guadalajara se reunió con el plantel para expresarles lo desilusionados que están tras no haber pasado del repechaje ante el Puebla, aunque ya lo sabían, les dejaron claro que no cumplieron con los objetivos que se trazaron en puntos para calificar directo a la Liguilla por el título y antes de irse de vacaciones, hubo claridad respecto al futuro inmediato de algunos.

La intención del Guadalajara es buscarle acomodo a algunos elementos, pero saben perfectamente los de pantalón largo que hay impedimento importante para lograr el acomodo de algunos, esto es el alto sueldo que tiene la mayoría y que al momento de que son ofrecidos a otros clubes, eso frena las transacciones.



Por lo regular el Guadalajara para acomodar a jugadores tiene poner cierto porcentaje del sueldo, lo cual afecta la economía del club pero es el único camino y entre los que podrían dejar la institución, están: Hiram Mier, Antonio Briseño, Jesús Molina, Miguel Ponce, Ángel Zaldívar, entre otros que entrarían en negociaciones para utilizarlos como moneda de cambio.

Los rojiblancos quedaron libres, están de vacaciones hasta el 31 de octubre y porque harán una pretemporada de cara al torneo entrante. Los jugadores deberán estar al pendiente de algún llamado de la dirigencia para conocer qué sigue, según reconoció Fernando Beltrán.

“Ellos deciden, nos dijeron lo que pasó en el torneo, la directiva tomará decisiones y nosotros tenemos que acatarlas, porque no podemos pelear algo que no hicimos dentro del campo, esa es la verdad de las cosas. Nosotros no podemos tomar decisiones, eso es la directiva y acataremos”.