De todos los torneos de la Liga MX, América y Pachuca fueron los únicos equipos que metieron a la fase final a todas sus categorías. Sin embargo, algunas se han ido quedando en el camino. Ahora, las Águilas aspiran a conseguir su triplete, al igual como lo hicieron en el torneo Apertura 2018.

Aquella ocasión, el cuadro de las Águilas obtuvo el título del primer equipo bajo el mando de Miguel Herrera, en la final ante Cruz Azul; en la Liga MX Femenil vencieron en penaltis a Tigres en el Volcán y en la categoría Sub 17,dirigidos por Raúl Rodrigo Lara, vencieron también a los Tigres en el Estadio Universitario.



En este torneo, el equipo del América Sub 20, dirigido por Diego Cervantes, goleó con marcador global de 5-1 a los Tigres y se coronaron después de 10 años. Otro equipo que busca hacer historia es el del América Sub 17 Femenil que dirige Lorena Galindo. El equipo azulcrema ya está instalado en la final, tras vencer al Guadalajara y enfrentará al Santos.

Hoy toca el turno del América de Fernando Ortiz. Las Águilas deben vencer a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo para avanzar a la final del Clausura 2022, donde ya espera el Atlas, vigente campeón.

¿Qué necesita el América para avanzar a la final?

Las Águilas del América no tienen otra opción que ganar. No importa el marcador, pero los de Coapa deben vencer para conseguir su boleto a la final del futbol mexicano. Un empate o derrota los dejará fuera del camino; los emplumados no avanzan a la final desde el torneo Apertura 2019, en la que cayeron ante Rayados en penaltis.