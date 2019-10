Las Chivas se van a querer desquitar con nosotros: Andrés Iniestra

[email protected]

Los Pumas no se confían del peor Guadalajara en los últimos años. La crisis que viven las Chivas no distraen a los felinos, que visitan el estadio Akron con el respeto de siempre, como si el Rebaño no hubiera perdido su jerarquía.

“Aunque no pasen por un buen momento, van a querer mostrarle a su afición y su nuevo técnico [Luis Fernando Tena], por lo que será un duelo complicado”, comentó Andrés Iniestra, volante universitario.

Los felinos vencieron 2-0 la semana pasada al líder, Santos, lo que los metió en zona de Liguilla y elevó su confianza. A los rojiblancos les pasó todo lo contrario, porque fueron goleados por el América y están estancados en la posición 17 del Apertura 2019 y en la lucha por no descender.

A pesar de que todo está a su favor, los Pumas no se fían.

“Las Chivas vienen de una derrota dolorosa; seguro van a querer desquitarse y sacar un buen resultado en su casa”, subrayó Iniestra.

En el Apertura 2018, los Pumas rompieron la “maldición” de casi cuatro décadas de no ganar en casa del Guadalajara.

“El año pasado sacamos una victoria muy buena, que terminó con una mala racha de muchas temporadas sin ganar en Guadalajara. Recordar ese duelo nos da confianza, porque hubo muchas dificultades y nos quitó mucha presión que teníamos”, concluyó el canterano.

