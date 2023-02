La Selección Mexicana debe tener el estilo de una potencia

Cuando se nombre al nuevo técnico de la Selección Mexicana, también debe decidirse cuál es el estilo de juego le conviene a la Selección Mexicana de cara al Mundial de 2026.

Para el director técnico Fernando Huerta, quien se ha vuelto un reconocido docente en la formación de entrenadores, hace falta, antes que todo, definir un estilo, el estilo del jugador mexicano. “Hay que definir primeramente la característica del futbolista mexicano, en el sentido mental, técnico, táctico, cognitivo y de ahí llevar a cabo un proceso. Cuando se tenga esto, debe definirse un estilo de juego, hay que empezar por lo primero”.

Al jugador mexicano se le podría definir como alguien, “que lucha, que trabaja, que siempre va al frente. Si a ese entusiasmo se le pone el cerebro, la parte cognitiva, rescatando el punto de vista físico, se podría salir adelante”.

Y ya cuando se tengan estos puntos bien claros, hay que ir por las metas, y éstas no son de jugar el quinto partido [cuartos de final] nada más, de entrada, “no hay que ir por el quinto partido, sino por el título y para eso hay que formar al jugador mexicano y adaptarlo a la forma de juego que exigen los equipos grandes. En México no se tiene lo que tienen los equipos grandes, siempre decimos: no nos marcan un penalti o que nos lo marcaron en contra al final. Los equipos grandes construyen esos momentos y cuando llegan ahí, ejecutan, casi siempre a su favor y conveniencia”.

Hay que adoptar el estilo de juego que llevan a cabo las grandes potencias: “El estilo de las grandes potencias es no rendirse y esperar el momento justo para terminar las jugadas y eso se trabaja en un proceso formativo que ya se ha hablado y que aquí no se lleva a cabo”.