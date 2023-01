La permanencia de Orbelín Pineda corre riesgo en Grecia

Orbelín Pineda, quien ya luce completamente consolidado en el AEK Atenas y hasta ha empezado a marcar diferencia con goles, como sucedió en el más reciente partido de Liga del club griego.

Resulta que el volante mexicano no tiene segura su permanencia en un club donde ha encontrado la tranquilidad y el apoyo que tanto necesitaba para despegar su carrera en Europa. La razón es muy sencilla: Está prestado y el Celta de Vigo, propietario de los derechos federativos, le ha dicho que no a la intención del AEK de postergar la opción de compra y alargar la cesión por otro año. Los españoles han sido claros: Si no lo compran en Grecia, debe volver.