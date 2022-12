La luz se iluminó con el toreo

Empiezo por ofrecer disculpas a la ganadería de Pepe Garfias-hoy bien manejada por la sucesión de su entrañable fundador, que en la Gloria esté-pues resulta que el sábado 3 de diciembre, en el aniversario 35 de la bellísima plaza de Juriquilla de mi querido Pollo Torres Landa se lidió un encierro de la ganadería potosina.

En mi colaboración anterior se me informó del halagüeño resultado de que los cuatro espadas, Ferrera, Valadez, San Román y Fonseca, obtuvieron dos orejas por espuerta y que el torero español, desafortunadamente sufrió varios percances, de los cuales está recuperándose con bien.

Me excuso con ellos, pues se me cruzaron los cables y anoté que el encierro lidiado fue de Fernando de la Mora, lo cual fue inexacto y prefiero consignarlo. Como Juncal le pido el favor tome nota, así como le agradezco que un querido amigo me alertara del error; además él elogió el comportamiento en el ruedo de los astados potosinos y de ahí como consecuencia, el triunfal resultado. A lo que sigue.



Aclarado lo anterior, vámonos a algunos festejos que se celebraron en el País, en la fecha en que se brinda homenaje a la Guadalupana, patrona de México y de varios países de América. Por delante el que anualmente se celebra en León, Guanajuato esta ocasión el 10 de diciembre de 2022 en esta ocasión fue con toros guanajuatenses de Begoña y toreros de Aguascalientes. Alejandro Adame fue ungido matador por su hermano Joselito y el testigo, su otro hermano Luis David, en un hecho muy poco usual en el toreo.

Tardes precedentes nos llevan a Barcelona en España, en dónde Curro Girón gran figura mundial del toreo-orgullosamente venezolano-el 27 de septiembre de 1956 fue ungido matador por su hermano César-otra gran figura universal-y de testigo su hermano, Rafael, con un toro de los hermanos-faltaba más-Peralta, compitió entre otros nada menos que con Paco Camino al que deseamos un feliz cumpleaños el 14.

Como por cierto, también le mando a la Gloria un beso a mi querido padre, José Luis Carazo, Arenero, el 9 fue su fecha de cumpleaños y me lo recordaron muchos amigos que lo siguen-como su familia-añorando.

Regresando a Curro Girón fue líder en el escalafón taurino europeo y como los Adame, de familia de varios matadores. Otros datos en mano a mano como Antonio Bienvenida, Francisco Rivera Ordoñez ungió a su hermano Cayetano, en Ronda, el 9 de septiembre de 2006 con un toro de Zalduendo.

Años atrás el inolvidable caraqueño-ahí nació-Antonio recibió la borla de matador de manos de su hermano Pepe en Madrid con un toro de Miura, el 9 de abril de 1942 y habría que hurgar en familias como las mencionadas, en las que el toreo incluye a varios miembros del clan, aunque son muy pocos los casos como los vividos en León, Guanajuato, en la historia del toreo.

Y hubo en tarde de expectación; competencia, variedad, triunfos y emoción en el cose leonés con tres hermanos quienes pusieron lo que estaba de su parte en aras de aprovechar el buen encierro de Begoña en tarde memorable.

Puedes leer: "Marcelo Flores firme para continuar en Europa pese al interés de León"

Con Guadalupano, Alejandro recibió la borla de matador de toros y luego en el sexto me comentan se jugó la piel en el capote y la muleta, logrando un par de trofeos como recompensa. El padrino encendió la mecha en su primero y luego en el segundo, con un toreo completo de capote, banderillas y muleta sumando tres trofeos.

El testigo Luis David logró un trofeo pues su lote tuvo menos cualidades que los que le correspondieron a los hermanos que por cierto mostraron como es deseable, sello propio en una tarde que las emociones del ruedo se trasladaron al tendido.

Al final, los tres se fueron en hombros-y aunque alguno comentará que no tenía derecho Luis David-quisiera recordar que en los reglamentos de nuestro País-en su mayoría-no está reglamentada la obligación de un determinado número de trofeos al ungir en hombros a un torero y la voluntad popular se impuso.

En Tlaxcala el 11 Diego Román fue el triunfador al lograr una faena de dos trofeos de un astado de Golondrinas, sus colegas de cartel Arturo Macías y Gerardo Rivera, lograron un trofeo cada uno para su espuerta. Alguno me preguntó que es la espuerta y le comento, que es el veliz donde van los avíos-capotes y muletas-de los toreros y que se ubican generalmente cerca del burladero en donde se sitúan los espadas.

En Cinco Villas el 11 hubo mano a mano del hispano Adrián de Torres y del michoacano Isaac Fonseca con toros de Arroyo Zarco y San Fernando. El triunfador fue el nuestro, pues obtuvo un trofeo de dos de sus astados, mientras que el hispano se fue de vacío.

Se acercan ahora los festejos navideños y de fin de año, de los cuales les estaremos comentando y se destaca que El Payo en solitario, lidiara seis astados en la Santa María el 25 de diciembre. Que haya suerte para él y para todos.