La emotiva historia de Raúl Vargas, el utilero multicampeón del LA Galaxy que fue recomendado por Jorge Campos

Raúl Vargas vendía camisetas, piratas. Eran los 90, tiempo en el que el futbol mexicano y la Selección Mexicana comenzaban a despegar después de haber soportado el castigo de los cachirules que impidió asistir al Mundial de Italia 90.

Era la época de Jorge Campos, de toda su fama, de su altura como futbolista profesional. Y don Raúl lo conoció.

El señor Vargas vivía en la frontera y cada vez que había un juego de a Selección Mexicana en Los Ángeles, "me cruzaba para vender mis camisetas , que tenían la imagen de futbolistas profesionales, y la de Jorge era la que más se vendía".

Eso era por 1993, "en un juego aquí en Los Ángeles contra Camerún, me acerqué a Jorge para pedirle persimo y vender camisetas con su imagen... Y me dijo que sí", y se hicieron amigos.

En 1996, la MLS tenía tres años de haberse creado y Jorge Campos era contratado por el Galaxy como la estrella del equipo, como el imán de taquilla.



Y Jorge nunca se olvida de sus amigos: "me presentó al entrenador de ese época del equipo y me recomendó para que me dieran el trabajo de utilero... Desde ahí sigo aquí, y he conocido a todos los mexicanos que han pasado por aquí, cómo Luis Hernández, Carlos Hermosillo, los Dos Santos (Giovani y Jonathan), y ahora Chicharito".

De todos tiene buenos recuerdos, también de grandes figuras del futbol mundial que han pasado por el equipo como David Beckham, "quién es un gran tipo... Siempre me abraza cuando me ve".

Además de todo, es el único en el plantel, en la organización, que puede presumir que ha ganado los cinco títulos del equipo, "he estado en las diez finales, cinco ganadas, cinco perdidas".

Pero lo mejor de todo es que por una foto, una camiseta, una amistad, encontró un modo de vivir, de sacar a su familia adelante y estar al lado de su pasión que es el futbol.