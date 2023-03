Julián Quiñones pidió no jugar en la visita del Atlas al Olimpia en San Pedro Sula

Luego de la goleada que el Olimpia de Honduras le propinó al Atlas en los octavos de final de ida de la Concachampions, algo que llamó la atención fue la ausencia de Julián Quiñones.

El delantero colombiano no estuvo en la derrota de los rojinegros 4-1 en dicho país centroamericano y esto tuvo que ser aclarado por Benjamín Mora, técnico de los Zorros, tras la dura derrota en el Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

"No está lesionado, él nos manifestó que no está al cien por ciento para jugar", explicó Mora en rueda de prensa. "Julián pidió comprensión para no jugar y esa es la razón", añadió el técnico de los tapatíos.

El partido de vuelta, en el que los rojinegros buscarán revertir el resultado y avanzar a los cuartos de final, se disputará el martes 14 de marzo a las 20:15 horas en el Estadio Jalisco.