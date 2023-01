Jorge Sánchez vivió momentos difíciles en el Ajax por no hablar inglés

El mexicano Jorge Sánchez milita actualmente con el Ajax de la Eredivisie, fichó a este equipo desde agosto de 2022 y compartió lo más difícil que vivió a su llegada.

El examericanista indicó que la principal prueba al inicio fue el idioma, porque no hablaba inglés y eso provocaba que no entendiera las indicaciones del técnico Alfred Shreuder.

“Los primeros tres meses fueron muy complicados para mí, porque no entendía nada, yo venía en cero en inglés y no entendía una sola palabra, era muy difícil”, aceptó Sánchez.

Tras más de un semestre en el Ajax, Sánchez reconoce que ha mejorado su compresión en inglés.

“Aún no puedo tener una conversación muy buena contigo, pero ya entiendo muchas cosas y en el tema del futbol lo que me indiquen ya lo sé, ya sé un poco más”, situación que Sánchez considera una ventaja porque “ya entendí lo que quiere el DT de mí, lo que el equipo necesita de mí y ya me considero una persona fuerte en el club”.

Jorge Sánchez y el Ajax se encuentran en la tercera posición de la Eredivisie con 32 unidades, el mexicano añadió que le agradaría terminar la temporada como campeón.

“Sería grandioso el primer año en Europa y quedar campeón, sería lo mejor para mí”, afirmó el exáguila.