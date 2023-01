Johan Vásquez dejaría Italia

Johan Vásquez no tuvo un solo minuto en la Copa del Mundo de Qatar 2022, porque no era del gusto de Gerardo Martino y ahora que parecía que las cosas mejorarían, pues no. En Europa comienzan a surgir rumores de que el central mexicano dejaría la Serie A de Italia, donde juega con el Cremonese, aunque eso de decir “juega” es exagerar, porque ha sido suplente en la mayoría de los partidos, y ahora podría irse al RB Salzburgo de Austria. ¿Le convendrá?

