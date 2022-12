Jesús Gallardo logró lo que no pudo Alan Mozo: Ir al Mundial y ver a Bad Bunny

Previo al Mundial de Qatar 2022, una de las incógnitas que se tenían en torno a la Selección Mexicana, era si Gerardo Martino llamaría al lateral Alan Mozo.

Su buen nivel con los Pumas lo apuntaban como uno de los infaltables en la convocatoria final del ‘Tata’; sin embargo, sus escándalos extracancha y su salto al Guadalajara lo fueron borrando del radar tricolor.

No obstante, el lateral de 25 años, dijo que no perdía la ilusión se subirse al avión que lo llevara a Qatar y que tanta era su confianza, que no había comprado su boleto para ver a Bad Bunny porque se veía en la Copa del Mundo.

“Sueño con estar en Qatar… De hecho viene Bad Bunny en noviembre, diciembre, y la dije: no vamos a comprar boletos porque voy a estar en Qatar y así de seguro estoy”, declaró en febrero para Fox Sports.

Lamentablemente para Alan Mozo, se quedó sin ir a la Copa del Mundo y sin ver a Bad Bunny, ya que se encuentra en España en la pretemporada del Guadalajara.



"VIENE BAD BUNNY Y NO COMPRÉ BOLETOS PORQUE YO VOY A ESTAR EN QATAR" #FSRadioMX | Contundente Alan Mozo, futbolista de Pumas, sobre sus posibilidades de ser convocado al Mundial "ASÍ DE SEGURO ESTOY DE QUE VOY A TENER LA OPORTUNIDAD" pic.twitter.com/pQTEkfGpaX — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 15, 2022

Jesús Gallardo sí logró lo que buscaba Alan Mozo

A diferencia de Alan Mozo, Jesús Gallardo, defensor de los Rayados, sí disputó la Copa del Mundo de Qatar con la Selección Mexicana y tuvo la oportunidad de ver a Bad Bunny en el estadio BBVA de Monterrey.

¿Cuándo estará Bad Bunny en la CDMX?

El ‘Conejo Malo’ continúa con su gira por Latinoamérica y este fin de semana llegará a la Ciudad de México, el famoso cantante se presentará en el Estadio Azteca los días viernes 9 de diciembre y sábado 10 de diciembre.