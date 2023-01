Jessica Nery libra calvario para volver a ser reina

Poco más de 10 años pasaron para que la púgil mexicana Jessica Nery Plata se volviera a ceñir el cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo.

Atrás quedó el recuerdo del 21 de abril de 2012, cuando la capitalina venció a Ibeth Roca Zamora para convertirse en monarca juvenil del CMB. Hace unos días, la gloria volvió a sonreírle; esta vez, para ser la reina absoluta del peso minimosca.

Con el fajín de la misma categoría avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en sus manos, Plata se aventuró hasta Canadá para retar a la invicta Kim Clavel, a la que venció el 13 de enero, quitándole —de paso— el invicto como profesional.

“Han sido muchos años de trabajo. La gente que en verdad nos conoce, sabe por todo lo que hemos pasado. Siempre ir en contra de todo, así que fue un orgullo escuchar el himno de México y poner en alto el nombre del país, y sobre todo al boxeo femenil, porque hemos demostrado que tenemos con qué triunfar”, presumió la doble campeona.

Y no dudó a quién dedicarle el cinturón que ahora ostenta: “Agradezco a mi papá y a mi hermano, porque son los que siempre estuvieron cuando nos cerraron las puertas, cuando no entendía qué pasaba, cuando no sabía qué hacer para que me tomaran en cuenta. Hemos pasado hambre y muchas cosas. Esta pelea iba dedicada a mi mamá... El triunfo se fue hasta el cielo”.