Javier Salinas, el directivo mexicano que busca hacer crecer el futbol de Centroamérica

Javier Salinas es un directivo mexicano que ha cosechado exitosos a lo largo de su trayectoria dentro de distintos deportes como el futbol, béisbol y golf.

Actualmente, el ex director comercial de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) forma parte de la Federación Nicaragüense (FENIFUT).

Específicamente, Javier es el director de selecciones nacionales de Nicaragua, donde busca demostrar todo lo que se puede hacer con un poco de hambre de triunfo.



Salinas arribó a la FENIFUT con el objetivo de clasificar a los Pinoleros a su primera Copa del Mundo en su historia.

El reto no es nada sencillo, pero el directivo mexicano decidió aceptarlo para demostrar que, en la Concacaf, se puede trabajar correcta y profesionalmente.

Además, considera que, a través de Nicaragua, se puede motivar a otras selecciones cercanas para impulsar el futbol de Centroamérica.

“[Nicaragua] es el primer país del área de Concacaf que anunció un proyecto formal con todas las especificaciones y que verdaderamente tiene un objetivo claro para el siguiente mundial”, compartió en entrevista exclusiva para EL UNIVERSAL Deportes.

Salinas comenzó con este proyecto de Nicaragua hace poco más de un año y ha logrado cumplir con el 95% de los objetivos trazados desde el inicio.

Ha conseguido que Nicaragua avance en el Ranking FIFA, compita con selecciones mundialistas y, de momento, se ubique en el primer lugar de su grupo de la Liga B en la Concacaf Nations League.

¿Cómo busca hacer crecer el futbol de Centroamérica?

Javier Salinas no sólo intentará clasificar a Nicaragua al próximo Mundial, sino que, con su bagaje y experiencia, buscará hacer crecer el futbol centroamericano desde su trinchera.

El mexicano considera que el proyecto serio que armó ha generado un ruido positivo en las demás selecciones de la zona.

“En los países de El Salvador y Honduras, hubo críticas de los medios de comunicación locales para decir: Oigan, Nicaragua se está preparando y se está tratando de preparar bien y aquí hay un relajo”, señaló.

Y, en su opinión, desde Nicaragua se puede impulsar a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol.



“Desde el reto de Nicaragua podemos ayudar a la Concacaf. Todo mundo habla del bajo nivel de la Concacaf, pero nadie hace nada por ayudar. Y que no es tan bajo, no es Europa, pero no está tan lejos. La Concacaf viene creciendo “, puntualizó.

El directivo expresó que algunas selecciones de la zona tienen oportunidad de dar el salto de calidad y buscar clasificar a la Copa del Mundo de 2026.

“Costa Rica y Trinidad y Tobago tienen buenas instalaciones, de primer nivel. Guatemala trae un proyecto muy serio con Luis Fernando Tena al frente de la selección técnica”.

Javier Salinas considera que, más allá del dinero, se puede armar un proyecto serio en Concacaf con trabajo en equipo, con objetivos claros y con poco se puede crecer para el beneficio del futbol de Centroamérica.

