Paula Badosa regresó a México, en esta ocasión para disputar el Guadalajara Open WTA 1000, torneo donde es cabeza de serie.

La española inició el 2022 en el octavo lugar del ranking mundial, para el 25 de abril se colocó en el lugar número dos, explicó que para hacerlo tuvo que aplicar una cualidad de los tenistas españoles.

“Ser luchadora fue la clave, luchar mucho, luchar por ser competitiva y obviamente luchar para superar las adversidades”, contó en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

Esos obstáculos a los que se refiere Badosa son la falta de títulos, en lo que va del año logró ser campeona en el Clásico de Tenis de Sídney en enero pasado, después participó en 18 torneos, en ninguno pudo salir con la corona, lo más lejos que ha llegado es a tres semifinales.

Situación que ha molestado a la tenista española y lo manifestó hace unas semanas en sus redes sociales al publicar “no ganó ni al parchís”, reconoce que su lugar en el ranking le jugó en contra, pero ya trabaja para solucionarlo.

“Es un año con muchas experiencias nuevas para mí, estar en el top ten todo el año y jugar como favorita ha sido difícil de gestionar, he aprendido mucho y he mejorado en las últimas semanas, creo que me va a dar muchas lecciones para el 2023”, contó la raqueta de 24 años de edad.

Paula detalló que tuvo que cambiar su preparación para asimilar mejor su estatus en el top ten de la WTA, “Trabajé mucho tenísticamente y físicamente, creo que en lo mental había que trabajar más y lo estoy haciendo para estar mejor”.

Badosa llegó al Guadalajara Open siendo la mejor rankeada - cuarto lugar – por ello fue colocada como cabeza de serie, tras la actualización en listado del circuito femenil bajó cuatro peldaños –es octava- desde ahí hará su debut este miércoles ante la bielorrusa Victoria Azarenka, donde mostrará su trabajo mental.

“No hay presión por ser cabeza serie, creo que el cuadro es muy duro, desde el principio te toca un partido durísimo y voy a ir por todas, luchar en todo momento”, analizó Badosa, quien dijo aprovechará la ventaja de jugar en México, donde le gusta disfrutar de la gente.

Paula Badosa espera que su resultado en el Guadalajara Open le ayude al objetivo deportivo que se planteó, terminar entre las primeras 10 del ranking de la WTA por segundo año consecutivo porque “quiero seguir ahí, creo que tiene mucho valor”, sentenció.