Gerardo Torrado insiste en la continuidad de Gerardo Martino para 2026

El director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo “Tata” Martino, tiene posibilidades de mantenerse al frente del Tricolor un proceso más, para el Mundial de EUA-México-Canadá 2026, aun y cuando ha sido duramente criticado por el momento que atraviesa el equipo rumbo a Qatar 2022.

Esto lo explicó Gerardo Torrado, director deportivo de Selecciones Nacionales, quien tuvo injerencia directa en su contratación en 2019.

“Ha sido un proceso muy bueno, si vemos la efectividad, ha sido una de las tres mejores, es pronto para decirlo, pero yo fui partícipe de su elección y he trabajado de la mano, me parece un gran entrenador, con un gran cuerpo técnico, ha hecho una gran labor, con un proceso largo y se verá si continúa o no, hoy es difícil decir, pero puede ser un candidato a seguir”, dijo Gerardo Torrado.



“Nos ocupa a todos, hacemos una análisis para ver en qué podemos mejorar, ha sido un proceso que empezó muy bien, luego se pudo ver que ha bajado un poco el rendimiento, calificamos en segundo lugar, hay una participación interesante de jóvenes en la Liga de Naciones y nuestro foco está en llegar lo mejor posible a Qatar”, explicó el directivo.

Un orgullo tener tres sedes para el Mundial 2026

El director deportivo de Selecciones Nacionales de la FMF, Gerardo Torrado se mostró complacido que México haya sido engalanado con el nombramiento de sus tres sedes para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, y es que Guadalajara, México y Monterrey tendrán partidos del Mundial 2026.

“Es un orgullo, como mexicanos debemos estar felices de que somos el único país que albergará un Mundial en tres ocasiones y las tres sedes son históricas, empezando por el Estadio Azteca, pasando por Monterrey y Guadalajara, que es un lugar de grandes eventos, Guadalajara no se podía quedar fuera y felices como federación tener este evento de nivel mundial en nuestro país”, indicó el directivo mexicano desde Zapopan, en donde se vivió una fiesta ante el nombramiento del Estadio Akron como sede oficial.

Torrado explicó que aún no se podría decidir si el Tricolor jugará en las tres sedes en el Mundial del 2026, así como tampoco si la inauguración será en el Estadio Azteca como se ha especulado, ya que la logística aun no es informada.

“Me encantaría decir cuál sería la logística, si eso llegara a suceder, aunque el hecho de tener tres sedes, es una situación de alegría y felicidad y si eso se llegara a dar, sería la cereza del pastel, tener a la selección en las tres sedes, sería muy importante”, comentó.