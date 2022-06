¡Gana boletos para el GP400 presentado por El Universal en RBM!

Revista 400, El Universal Online y Racing Bike México te invitan a que seas parte de la historia, ¡acude a la fiesta más grande del motociclismo deportivo en Latinoamérica, el #GP400! Queremos que vibres, te emociones y disfrutes con el motociclismo al más alto nivel, por ello este 26 de junio nos veremos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde serás testigo de épicas batallas en pista, premios al público, actividades con las marcas y más. Para participar, sigue las bases que se encuentran en nuestro perfil de Facebook, haciendo click en este enlace (https://www.facebook.com/revista400/photos/a.361413452366/10159785863807367 )

Este año, todos los boletos te dan la oportunidad de ganar motocicletas, entre ellas una Kawasaki Ninja Z900 ABS modelo 2022, recordemos que en ediciones anteriores, el Gran Premio 400 batió grandes récords de asistencia, registro y sumas de dinero en premios que aún se mantienen vigentes y que prometen superarse en esta edición 2022 en la que no solo veremos un gran espectáculo en la pista con las carreras de las cinco categorías, sino que podremos disfrutar de grandes shows que se realizarán en el evento.

En caso no de alcanzar cortesías, no tienes que preocuparte, pues también podrás adquirir tus boletos a través de Ticketmaster (https://www.ticketmaster.com.mx/racing-bike-mexico-gp400-boletos/artist/2875711 ), recuerda que los niños menores de 12 años no pagan entrada. Así, solo queda apartar la fecha para disfrutar de todas las actividades que traerá para ti el GP400. Sigue a Revista 400 y a El Universal en redes sociales para estar al pendiente de los detalles que faltan por revelar.