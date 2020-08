Pablo Guede llegó a Tijuana con la ilusión de repetir su trabajo conseguido en Morelia en el Apertura 2019; sin embargo, le ha costado obtener los resultados.

¿Cuál es el problema de los Xolos? Esto respondió el estratega argentino:

“Si supiera lo intentaría resolver. No dejó de pensar en eso y nos está costando de visitante. Si estuviéramos mal físicamente, la altura o el calor, no acabamos metiendo al rival en su campo. Es algo que debemos analizar y seguir creciendo. Nos faltó volumen de juego en el campo de ellos. Es poco más del proceso”.

Pese a la goleada sufrida en Ciudad Universitaria, el estratega de los fronterizos destacó algunos puntos de sus dirigidos.

“Les dije que teníamos que seguir intentando porque llegamos varias veces y no se pudo. Solo queda seguir intentando. Fue un 3-0, sí, es verdad, pero el nivel del equipo, de América para acá, tanto León, como hoy, no hicimos un mal partido y soy el primero que reconozco cuando jugamos mal. Hoy hicimos un buen trabajo con deficiencias y no tuvimos el volumen de juego en su campo que trabajamos en la semana”, declaró.