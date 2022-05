Ignacio Ambriz da la cara y acepta que como técnico del Toluca: “Fracasé”.

Los Diablos deberán pagar una multa de 33 millones de pesos, por quedar antepenúltimo en la tabla de cocientes.

Eso tiene muy apenado al aún técnico del Toluca

“El único responsable, el que fracasó soy yo. Me contrataron para no pagar esta multa. Hoy dirán que se mostró otra cosa, pero ¿por qué hasta el final? Algo hicimos mal. Muchas derrotas, muchos goles recibidos. No ganamos en casa. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero el máximo responsable soy yo”.



Cosas de la vida: “Hace un año estaba festejando muchas cosas lindas, ahora no”.

No sabe si seguirá al mando de los Diablos: “No sé que va a pasar con mi futuro. Lo que me ocupa es que no pude evitar el pagar esa multa. Estoy muy apenado con el dueño (Valentín Díez), con Toño Sinha, el Consejo”.

Reiteró: “Hemos fracasado, no hemos hecho las cosas bien. Pero no hubo cosas extra futbol en el club, hablo de frente, están equivocados, no hubo nada raro. No hay nada que rescatar, hay que aceptar lo que es, fracasamos”.