Stoichkov: Cambiaría mi bota de oro para que Messi gane un Mundial

En la década de los 90, cuando los extranjeros tenían un estricto límite en el futbol español, Hristo Stoichkov se enfiló en el Barcelona de Johan Cruyff y se erigió como figura. Desde entonces, su vínculo con los catalanes lo ha llevado a identificarse con jugadores de etapas posteriores, como Lionel Messi.

En varias ocasiones, el búlgaro ha expresado su admiración por el argentino, y el nivel de empatía ha llegado a tal grado que incluso ha compartido sus frustraciones; la más conocida: no ganar un Mundial con Argentina. Tanto, que —con tal de que lo hiciera— Hristo sacrificaría un logro propio.

"Para ver feliz a un amigo, como es Lio, y que deje de sufrir tanto por no poder ganar un Mundial, cambiaría la bota de oro que conseguí en el Mundial de 1994 por ver a Messi campeón del mundo", reconoció, en charla con Súper Deportivo Radio.

Y ya enrachado en elogios, la afinidad del exatacante con el '10' blaugrana brotó con naturalidad, altos niveles de idolatría y hasta cariño personal.

"Messi es un mito. Lo que ha hecho en el Barcelona no se va a repetir. No creo que exista otro jugador como él... Desde que lo conocí a las 12-13 años, hasta hoy, todo me sorprende, por lo que es como jugador y por la calidad humana con su familia, hijos y amigos. Siempre se prestó para la gente que más lo necesitó" apuntó.

En la misma conversación, Stoichkov admitió sentir debilidad por otro albiceleste, a quien le hubiera gustado tener como entrenador: Diego Pablo Simeone.

"En Argentina, el mejor entrenador de todos los tiempos es el 'Cholo' Simeone, por los títulos que ha ganado y por el trabajo que ha hecho. No es fácil estar en el Atlético y ganar", atajó.