Silenciosa llegada de la Selección de Panamá a la Ciudad de México

La Selección de Panamá llegó a la Ciudad de México para cerrar su preparación de cara a su siguiente compromiso de la Liga de Naciones de la Concacaf que será ante México.

La escuadra dirigida por Américo Gallego sostendrá en la cancha del Estadio Azteca un duelo de vida o muerte. Están obligados a vencer al Tricolor para no descender a la Liga B de dicho certamen.

Los canaleros ya jugaron sus dos partidos contra Bermudas. En su primer enfrentamiento los vencieron 1-4 en calidad de visitante. Pero para su sorpresa, y ante sus aficionados, en la vuelta sucumbieron 1-2, marcador que los dejó en serios problemas.



La selección #PanamáMayor ya en el autobús que la llevará desde Bradenton a Orlando, ciudad donde abordará el vuelo hacia #CDMX.@fepafut agradece al personal del Legacy Hotel at IMG así como a todos en la @IMGAcademy por sus atenciones. Thanks everyone! #TodosSomosPanamá. pic.twitter.com/sOYIaoXdXa

— FEPAFUT (@fepafut) October 13, 2019