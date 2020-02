Benjamín Gil no tiene miramientos para asegurar que se siente orgulloso del desempeño de los jugadores que dirigió en la Serie del Caribe, en la que los Tomateros de Culiacán (que representaron a México) alcanzaron las semifinales, en las que cayeron con los Cardenales de Lara venezolanos.

Sin embargo, tampoco tiene reservas para decir que él no fue participe para conformar la selección del roster del equipo.

"Yo no integré el roster del equipo para la Serie (del Caribe). Hasta la fecha no sé quién lo hizo", sostiene en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes. "Hay muchos jugadores que me enteré que estaban en el equipo cuando los saludé en el aeropuerto, cuando íbamos a viajar a San Juan".

El roster mexicano para la Serie del Caribe fue publicado unas horas después de que los Tomateros se impusieran en el séptimo juego de la final de la Liga Mexicana del Pacífico ante los Venados de Mazatlán y apenas unas horas antes de que jugaran su partido contra los Toros del Este dominicanos, que sería su debut en el torneo.

La plantilla tomó cuatro refuerzos de los Venados (Ramón Rios, Edgar Torres, Edson García y Anthony Giansanti). Mientras que dos peloteros son de Yaquis de Ciudad Obregón (Carlos "Haper" Gamboa y Ricardo Valenzuela) y dos más de Cañeros de Los Mochis (Yoanys Quiala y Santiago Gutiérrez).

En el caso de algunos de ellos, como el de Giansanti, fallaron en el bateo en la semifinal contra los venezolanos. En total México tuvo nueve hits y cero errores, pero perdieron el partido.

"El pitcheo fue muy bueno a lo largo de la Serie y también el bateo, aunque éste falló en algunos momentos, como en el partido contra Dominicana. Era cuestión de ajustar y lo hicimos. En términos generales ha sido (fue) muy buena Serie", agregó Gil.

La entrevista con el mánager se dio previo al juego de las semifinales contra Venezuela.

