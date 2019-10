Ser árbitro es casi tan difícil como ser entrenador: Míchel González

Luego de que su equipo lograra sacar el empate en los últimos minutos del partido, 'Míchel' González se va con un buen sabor de boca de Guadalajara, pero consiente de que su equipo, quiere y puede dar más, en búsqueda de un boleto a la Liguilla.

“Que estén molestos después de sacar el empate en el campo de Chivas, significa que el plantel quiere más, que quedan seis fechas y está es la base para que el equipo este arriba, que es lo que queremos”, señaló el técnico de Pumas.

Sobre la jugada del gol rojiblanco, que nace de un penal, lleno de polémica, el estratega español, no quiso tomar un bando, pues para él, su trabajo y el de los silbantes es similar en cuanto a la dificultad.

“El VAR me parece una herramienta positiva que ayuda, y ser árbitro es dificilísimo, casi casi, como ser entrenador y no voy a ser yo el que juzgue a los centrales. Las jugadas pueden ser discutidas y cada uno lo vemos con el color que nos interesa. En lo personal el VAR me gusta, y por mi parte, la actuación de los árbitros, nunca va a ser criticada”.