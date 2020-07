La Selección Mexicana se disputará el boleto al Mundial de Qatar 2022 en un octagonal que se disputará a partir del próximo año.

La Concacaf dio a conocer el formato que se llevará a cabo, el cual consistirá de tres rondas, y la Selección Mexicana ingresará hasta la última, en el octagonal, al cuál ya está clasificado junto con Costa Rica, Estados Unidos, Honduras y Jamaica. Esta ronda se espera comience en septiembre del 2021.

La clasificatoria dará 3.5 boletos a la Copa del Mundo, para la Confederación que reúne a las selecciones de Norte, Centroamérica y del Caribe.

PRIMERA RONDA

La primera ronda en la que participarán 30 equipos la jugarán las Asociaciones Miembro de Concacaf clasificadas 6-35, según el Ranking FIFA del 16 de julio de 2020.

Las 30 selecciones serán divididas en seis grupos de cinco. Los seis equipos mejor clasificados, El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago serán cabeza de serie en los grupos A, B, C, D, E y F, respectivamente en juegos de ida y vuelta y los partidos se desarrollarán en octubre y noviembre de 2020.

Los seis países que ganen su grupo avanzarán a la segunda ronda.

SEGUNDA RONDA

La segunda ronda de seis equipos la jugarán los ganadores de cada uno de los grupos de la primera ronda. Los enfrentamientos directos han sido predeterminados y serán de la siguiente manera:

Ganador del Grupo A vs ganador del Grupo F

Ganador del Grupo B vs ganador del Grupo E

Ganador del Grupo C vs ganador del Grupo D

Los equipos jugarán ida y vuelta, en un formato de eliminación directa, durante la Fecha FIFA de marzo 2021. Los tres ganadores en el marcador global avanzarán a la Ronda Final.

TERCERA RONDA

La Ronda Final de la Clasificatoria de Concacaf es en la que entrará México, y verá a los tres ganadores de la Segunda Ronda unirse a las Asociaciones Miembro de Concacaf clasificadas 1-5, según el Ranking FIFA del 16 de julio de 2020.

Equipos de la Ronda Final (ocho): 1. México, 2. Estados Unidos, 3. Costa Rica, 4. Jamaica, 5. Honduras, 6. Ganador de la segunda ronda, 7. Ganador de la segunda ronda, 8. Ganador de la segunda ronda.

La Ronda Final comenzará en la doble fecha FIFA de junio 2021 y continuará en las Fechas FIFA de septiembre, octubre, noviembre 2021, y enero y marzo 2022.

Los ocho equipos jugarán ida y vuelta, con cada equipo jugando 14 partidos.

Al final de la tercera y última ronda, los mejores tres equipos se clasificarán directamente a la Copa Mundial de Qatar 2022.

El cuarto equipo se clasificará para el repechaje intercontinental de la FIFA, programado para junio del 2022.