La directora técnica de la Selección Femenil Mexicana Mónica Vergara ignora si seguirá en el puesto después de que el equipo está prácticamente eliminado del Campeonato W de la Concacaf que se disputa en Monterrey.

México fue goleado 3-0 por Haití y sus aspiraciones para entrar al repechaje internacional son mínimas, ya que irán en el último juego ante Estados Unidos.

"No sé si mi puesto esté asegurado o se vaya a terminar. Hay que acabar este torneo. Pero no me doy por vencida".



Dijo que a pesar de todo: "Me siento orgullosa de mis jugadoras porque cerraron bien el juego. De esto es donde nacen las personas que generan los cambios".

Aceptó: "Este es un golpe muy fuerte, pero nos vamos a levantar".

Trató de justificar: "No tuvimos un buen torneo, es un golpe muy fuerte, se había trabajado muy fuerte y al llegar a este escenario tuvimos ciertas circunstancias".



Esto es cuestión de aprendizaje. "Me he caído muchas veces, pero me voy a levantar. Se había planeado este proceso para el 2027, pero pensando en este Mundial. Esta es una generación muy joven, y será valiosísimo todo esto que aprendieron. El trabajo es el que te saca adelante, pero esta vez no lo conseguimos y a crecer".

Lo importante es "cómo te levantas y cómo inicias este proceso".

