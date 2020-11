Santos, sin confiarse ante Pachuca en el repechaje

En el Santos no se confían por que el Pachuca no haya recuperado a los contagiados por Covid-19, por lo que los laguneros no se guardarán para atacar a los Tuzos.

“Será un duelo en el que nos estaremos jugando todo lo hecho esta campaña, auténticamente a matar o morir, esperamos a un rival duro, muy completo y con mucho poder”, comentó Alan Cervantes, mediocampista de los verdiblancos.

El cuadro de Guillermo Almada clasificó en el octavo lugar de la tabla del Guardianes, tras un irregular arranque y le alcanzó para recibir el duelo de esta noche, en el estadio Corona.

El Pachuca sigue golpeado, ya que no habría recuperado a los jugadores que arrojaron resultado positivo por coronavirus, antes de la última jornada. Para Paulo Pezzolano, la preparación ha sido doble, ya que debe generar un sistema que funcione para un 11 titular con un equipo secundario.

Lee también: ¿Cuándo y dónde ver el repechaje del Guardianes 2020?

A pesar de esa situación, los laguneros no aflojarán.

“Sin duda, Pachuca tiene nivel, y nosotros tenemos armas suficientes para afrontar este duelo, confiados de salir con la victoria”, remató Cervantes.

“Vimos todos los escenarios posibles, incluidos los penaltis y practicamos por si se llegara a necesitar, para tener la seguridad”, cerró.