Eduardo Fentanes, técnico de Santos Laguna, se fue satisfecho por lo que hizo desde que tomó las riendas del Santos Laguna, en calidad de interino, a la salida de Pedro Caixinha.

Pero al final no se logró el objetivo de meterse al repechaje. “Nos faltó un punto para cumplir el objetivo, un punto nada más. Nos quedamos cortos”, acepta el veracruzano.

Eso no quiere decir que haya hecho un mal torneo.

“El encargo era cambiarle la cara al equipo, hacer la mayor cantidad de puntos posibles. Logramos 18 de 33 puntos, un 55 por ciento de efectividad, es bueno. La cara cambió, los jugadores lograron mostrar esa mística, pero no estamos satisfechos por donde quedamos”.



Ahora se hablará si se quedará con el puesto para el próximo torneo: “Seguro se hablará de eso ahora, pero la primera misión se cumplió”.

Reiteró, no está satisfecho: “En lo global no. Santos no debe de estar aquí, fuera del repechaje. Pero me siento orgulloso del honor que mostraron los jugadores. Hoy mostraron dignidad y compromiso. No se ha hablado qué va a pasar conmigo, si seguiré en el grupo o no. He estado enfocado en lo que es el equipo”.