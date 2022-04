No, Eduardo Fentanes no jugó profesionalmente, pero aprendió, aprendió a aprender, aprendió a ser paciente, y quizá hasta necio.

Hoy, el veracruzano que comenzó como visor, pasó a asistente, a director de fuerzas básicas y vive el sueño de estar en la dirección técnica, ahora del Santos Laguna, al que tomó después del cese de Pedro Caixinha.

Con él, el cuadro lagunero se ha reinventado y de estar en el fondo de la tabla, hoy aspira a meterse entre los cuatro lugares de la competencia.

¿Cuál es el secreto?, Fentanes le da el mérito a los jugadores: “Ellos destinaron que esto pasara. El discurso de parte del cuerpo técnico es que estamos para ayudarles”.

El camino no fue sencillo, “a los 17 años me metí a aprender, no tenía ni idea de lo cerrado que era el círculo y más si no eres un exfutbolista o alguien ligado al futbol”.



Pero eso en lugar de frenarlo, “me sirvió para superarme. Fueron como 10 o 12 años de hacer recorridos en varios cuerpos técnicos, viendo rivales, ganando videos, haciendo bitácoras, trabajando como auxiliar”.

El destino lo llevó hasta a ser mundialista, y trabajar con Ricardo La Volpe, quien lo acusó de “ladrón”... “Trabajaba con Francisco Ramírez en la época en que él era auxiliar de La Volpe rumbo al Mundial de Alemania 2006. Ahí Ricardo me empezó a conocer. Desde 2003 hasta 2006 me encargaba de visorías, reportes. Ya en 2006, cuando se sabían los rivales, me mandaron, ya con contrato con la FMF, a ‘espiar’ a Angola, fui a ver a Irán y a Portugal. Ya más cerca de Ricardo, comencé a ver sus entrenamientos, a hacer muchos apuntes, ver cómo prepara un juego”.

Ahora, cada vez que se topa con Ricardo, éste le dice: “Me robaste todo...” Claro, en broma.

Con Santos Laguna, vive el momento, aprovecha la oportunidad. “Es un proyecto congruente, con reglas muy bien establecidas desde hace tiempo. La configuración del equipo debe ser con un 33 % de las fuerzas básicas, eso da rumbo al proceso”.

Llegará hasta donde les alcance: “Lo que hemos hecho al sacarle puntos a Cruz Azul, Xolos, Puebla, Pachuca [que era líder], me parece que lo clarifica, aunque el futbol mexicano es muy parejo. Te duermes y el de abajo te pega, buscamos corregir el arranque para alcanzar los objetivos”.