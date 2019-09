A Robert Dante Siboldi le hubiera gustado trabajar con Ricardo Peláez

Robert Dante Siboldi dejó ver que le hubiera gustado trabajar junto con Ricardo Peláez, quien renunció al cargo de Director Deportivo del Cruz Azul.

"Por el director deportivo pienso que en breve se ocupará el puesto, lamento que Ricardo haya tenido que salir", resaltó el nuevo estratega de La Máquina.

Cabe recordar que Siboldi era también una opción de Peláez, para reemplazar a Pedro Caixinha. Sin embargo, la sorpresiva aparición de Víctor Garcés y Alfredo Álvarez como vicepresidentes impulsó a Ricardo a dejar su cargo.



Sobre la directiva, Siboldi fue mesurado.

"Esas cosas no las decido, no está a mi alcance, trabajamos directo con el Consejo Directivo , Billy Álvarez (presidente), Alfredo y Garcés, son los únicos con los que he convivido después de la presentación. A Garcés no lo volví a ver, pero sí tengo mucha comunicación con Billy y Alfredo".

Por las exigencias de la institución, el timonel celeste declaró que se le pidió terminar entre los mejores cuatro, como mínimo... Pero ¿el título?

"¿Crees que hace falta que me pidan el título? No hace falta que lo pidan, hace 22 años que Cruz Azul no puede ganar una Liga, por eso no hace falta que me lo pidan".

"Sí me pidieron estar entre los primeros cuatro lugares, tener al equipo con mucha comunicación e integración, hay un gran plantel, son grandes seres humanos, son un grupo compacto, tienen mucho deseo de conseguir (el título)".



Al ser cuestionado por su contrato de un año, Siboldi aclaró que no está preocupado.

"¿Para qué me sirven dos o tres años si sólo llego a tener dos o tres partidos? Prefiero así, un año, después le doy la oportunidad a la directiva de analizar mi renovación, sino ya habrán otras opciones".