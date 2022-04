Víctor Manuel Vucetich, técnico de Monterrey, se va molesto del Nemesio Díez, porque sin lugar a dudas: "Dejamos ir dos puntos, y una falta de concentración, detalles, hacen que llegue este penalti".

Y puso en duda la actuación del VAR: "Ojalá que se utilizaran este tipo de criterios en todos los juegos".

Víctor Vucetich no le echa la culpa a nadie en lo particular: "Hay fallas en todos los sectores. Hay que culminar lo que generamos. No nos gusta como se presentó esta cuestión, así que hay que trabajar para evitar esto".



LOS DIABLOS RESCATAN UN PUNTO La revisión en el VAR le otorgó un penalti a Toluca y le empató a Monterrey TODOS LOS DETALLES

Y si hay algo que hablar con César Montes, "lo haré en privado. Hay que analizar primero el video".

En la cancha, aseguró que no fue superado: "Futbolísticamente el equipo mostró orden, tuvo paciencia... Toluca jugó a base de pelotazos y en su casa se hace fuerte por las condiciones climatológicas".

Monterrey tiene muchos juegos en fila, por las fechas atrasadas que debe de cumplir, pero Vucetich no se queja: "Se planeó de esta forma la situación para tener al equipo lo más completo posible. Habrá que ir dosificando, tenemos nuestro plan para cumplir".

Descartó que Rogelio Funes Mori pueda estar de vuelta pronto en las canchas: "Funes Mori sigue trabajando, esperemos que pronto esté con nosotros participando".