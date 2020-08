A Rayados le urge ganar: Antonio Mohamed

La desesperación alcanzó al director técnico del Monterrey, Antonio Mohamed, luego de cuatro partidos consecutivos sin victoria.

El ‘Turco’ compartió su frustración tras obtener un empate contra el Necaxa, aun cuando las condiciones parecían propicias para culminar la semana con tres puntos en casa.

“Tuvimos cosas buenas, pero no nos alcanza. Nos vamos muy decepcionados y tristes, porque queremos y nos urge ganar”, reconoció.

El argentino aplaudió la iniciativa de sus dirigidos y volvió a enfocar su crítica en la falta de tino que los acompaña desde hace varias jornadas.

“Hicimos los méritos para ganarlo, pero no lo hicimos. Este quipo siempre se caracterizó por la contundencia ofensiva y ahora necesitamos muchas ocasiones para marcar. Algo estamos haciendo mal y yo creo que es la contundencia. No nos está costando generar opciones, pero no estamos convirtiendo”, consideró.

El estratega aceptó que los resultados adversos en fila han golpeado la seguridad de su conjunto; sin embargo, prometió que el panorama mutará una vez que la mala racha sea cortada.

“Tengo toda la energía para encontrar al equipo, hay mucho torneo por delante y estoy seguro de que vamos a hallar la intensidad que queremos para ganar. Cuando ganemos un partido, vamos a recuperar la confianza y seremos ese equipo que todos quieren ver”, sentenció.