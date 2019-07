¿Quién estará en la banca de la Selección tras la suspensión de Martino?

A Jorge Theiler le tocará estar al frente de la Selección Mexicana durante las semifinales de la Copa Oro, frente a Haití, ya que Gerardo Martino recibió una suspensión por acumular dos tarjetas amarillas en este torneo.

El auxiliar, también oriundo de Argentina, llegó con el Tata después de conquistar el título de la MLS, con el Atlanta United. Theiler, excompañero del entrenador del Tricolor en el Newell´s Old Boys, donde conquistaron el título de la liga de su país en la temporada 1987-88, ha destacado más por sus trabajos en la formación de jóvenes futbolistas.

El sudamericano fue técnico de la Albiceleste sub 15 y también estuvo como asistente de Hugo Tocalli, cuando la categoría sub 20 conquistó la Copa del Mundo en 2007, con jugadores como Sergio Agüero, Sergio Romero,Gabriel Mercado, Éver Banega y Ángel Di María.

Martino le confía todo a su mano derecha, pero no ocultó su frustración por no estar mañana en el banquillo del estadio State Farm.

“En realidad creo que el que se siente mal soy yo, no hay motivo para que los jugadores se sientan mal o motivo para hacer un mal partido. Evidentemente, no me voy a sentir de la misma manera afuera del campo”, dijo el timonel del Tricolor.