Pumas, por un cierre de oro en la Concachampions

Sonríe cuando se le pregunta por las fortalezas de Pumas. Su respuesta es que esto es de todo el equipo.

Pero no hay duda, Juan Ignacio Dinenno es uno de los jugadores más importantes del club universitario en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, marcando diferencia en el primer juego al anotar los dos goles del cuadro felino.

Y en la gran final contra el Seattle Sounders, no hay duda, se necesitará de él más que nunca.



Dinenno viene enrachado. En la Liga MX también anotó en el triunfo contra el Pachuca, resultado que valió para conseguir un lugar en el repechaje.

Pumas e Ignacio Dinenno están motivados, con la ilusión de conseguir el título que está al alcance: el de la Concacaf.

“Sería algo hermoso para todos poder salir campeones, para eso vamos a tener que trabajar muchísimo, pero sobre todo el día del juego”, declaró el atacante argentino.

Es el todo por el todo. Los del Pedregal lucharán por dos torneos, la Liga de Campeones de la Concacaf y la Liga MX, escenario que visualizaron desde el comienzo del semestre: “Estaba en nuestra cabeza intentar todo para lograr los objetivos trazados, que eran jugar la final de la Concachampions y llegar a la Liguilla. Ahora hay que pensar en la Concacaf, en salir campeones, y dentro de cuatros días pensar en el juego contra el Guadalaja, en el repechaje...”.

¿Cómo se hará esto? “Trabajando, yendo paso a paso, cada partido hacerlo de la mejor manera, no claudicar en el esfuerzo, insistir y confiar”.

Los Pumas buscan ganar su cuarta Liga de Campeones de la Concacaf, la primera en esta nueva era. Las pasadas fueron ganadas en 1980, 1982 y 1989.

Ya pasó tiempo desde la última. La más reciente ocasión en que disputaron el título fue en el 2005, cuando cayeron en la final ante el Saprissa de Costa Rica.



El delantero argentino entró a la historia del equipo al conseguir 40 anotaciones, metiéndose entre los mejores goladores de la historia del club (lugar 16), pero eso es algo a lo que no le da importancia, ya que su mente está en la victoria para el equipo. “Es algo en lo que no pienso, son números solamente, en lo único en lo que me enfoco es en tratar de ganar todo con el equipo”.

Dinenno asegura que no tiene fórmula para el buen momento, todo se basa en “la actitud, esa es la virtud que nos trajo hasta donde estamos hoy”.

