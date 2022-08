Pumas pondría a algunos suplentes contra el Barcelona

Los aficionados de los Pumas están muy emocionados porque su equipo partió ayer a España, donde el domingo enfrentará al Barcelona por el trofeo Joan Gamper, aunque el domingo podrían llevarse una desilusión, y no por el resultado.



Más allá de la gran oportunidad que representa medirse con el conjunto catalán, el cuerpo técnico de los universitarios no olvida que su prioridad es la Liga, por lo que es altamente probable que no utilice —al menos de inicio— a todos los titulares habituales, con el riesgo que conlleva, ya que no olvidan que su primer juego tras regresar a México será contra el América, el 13 de agosto.

