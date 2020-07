Han pasado 28 días desde que los Pumas volvieron a la actividad después de tres largos meses donde la vida y el futbol se detuvieron, debido a la pandemia por Coronavirus. En este tiempo, los universitarios han alcanzado un 60% de su capacidad física, según Enrique Sanz, preparador físico de los felinos.

“Los procesos para recuperar forma y condición, son lentos. Perderla es fácil, pero ganarla cuesta más. Para ver a los equipos con el nivel que terminaron (el Clausura 2020), van a tener que pasar un par de meses, pero claro que este mes nos acercará”, declaró el español para EL UNIVERSAL Deportes.

Los Pumas enfrentarán esta noche a Toluca en lo que será su tercer partido de pretemporada en la Copa por México. Además de seguir con vida tras la derrota del América ante Cruz Azul, los Pumas deberán cuidarse de otro tema: las lesiones.

Ante las Águilas, Sebastián Saucedo sufrió una lesión que lo dejó fuera cinco días, Nicolás Freire también tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias, además de la baja de Alan Mozo por dos semanas. Sin embargo, este tema parece que irá de la mano con todos los equipos que participan en un torneo, de acuerdo con Sanz, “precipitado”.

“Desde el tema de las lesiones es un torneo que se ha disputado muy pronto. Debíamos haber tenido más tiempo de preparación porque la competencia es alta. Necesitamos volver a jugar, que la gente vea a sus equipos, si podemos con el futbol, poder dar un poco normalidad entonces es bueno. Necesitamos que el futbol volviera por lo social y lo económico también. Yo veo positivo que haya vuelto el futbol, pero sí es mayor el riesgo de lesión”, señaló el preparador físico europeo.

Pero Sanz Ramírez es contundente. Sabe de la responsabilidad que tiene para que los Pumas lleguen a tope en el inicio del torneo; sin embargo, deja un claro mensaje a los jugadores auriazules.

“Todos aquellos jugadores que hayan trabajado de forma sistemática en casa durante el confinamiento, este mes, si no recuperan su optimo nivel, sí que los va a acercar y podrán arrancar la temporada con garantías. Pero aquellos que no hayan trabajado van a sufrir porque el perder tres meses no se recuperan en un mes, necesitas más. Vamos a ver jugadores que se ven bien y otros que les costará volver al nivel. Ellos son profesionales, viven de esto y deben cuidar su cuerpo. Es responsabilidad del jugador, el que quiere, el que debe estar consciente de la importancia de mantenerse preparado. Si no han trabajado, el riesgo crecerá de forma alarmante y ahora mismo es un periodo sensible. El riesgo es alto”, aseveró.





¿Es una ventaja jugar a mediodía?

“A mí me gusta (jugar a las 12). Creo que forma parte de la identidad de Pumas, jugar en CU a mediodía. Creo que es una cita obligatoria para todo amante del equipo y de lo que representa el club. Queremos que la gente se sienta orgullo de su equipo. Siempre he dicho que jugar en altura es bueno y podría ser una ventaja que podemos aprovechar”.

¿Qué significa trabajar en Pumas?

A Pumas lo vas conociendo con el tiempo. Es un equipo grande de México, pero conforme pasa el tiempo te vas empapando, comienzas a conocer la cultura del esfuerzo, de los chavos, lo que representa el equipo. No sólo en la ciudad, sino en todo México, a donde vayas ves camisas de Pumas, que perteneció a la UNAM, que se siente orgullosa del equipo y vas sintiendo ese amor por el club. No conocía México, es un país fantástico y te sientes orgulloso de llegar a este país. La liga mexicana podría estar arriba de muchas en Europa.

Sanz también explicó a EL UNIVERSAL Deportes su paso fugaz por el Liverpool, su relación con Míchel González y su perspectiva de la Liga MX en comparación con ligas europea. Mira el video.