Pumas se hizo de la victoria ante Monterrey al estilo que domina, venir de atrás, Andrés Lillini, se dijo orgulloso del equipo que ha logrado en dos años.

"El progreso en estos años es la identidad, el equipo que tengo me enseña constantemente a no renunciar, me falta consolidar esto con un campeonato", afirmó en conferencia de prensa.

Aunque el estratega tiene esa idea, también sabe que al exterior no son un candidato al título y prefiere no serlo.

"Somos un equipo que siempre nos han dado por muertos, es mejor, porque si hay un sello de esta gente es la humildad", dijo el argentino.



Lillini evitó enfrascarse en la polémica con el arbitraje por la expulsión de Dinenno.

"Nos hemos mentalizado con el grupo que no las vamos a tener en cuenta, nos perjudican pero no podemos hacer nada", aunque señaló que será el club quien se haga responsable de la situación.

Pumas llegó a 19 puntos, se ubica en la séptima posición del torneo, están a tres unidades de la clasificación directa, aspecto esto no está en los planes del estratega felino.

"Tenemos que tener los pies sobre la tierra, seguir con la humildad que tenemos y el objetivo es entrar a liguilla, no me gusta fantasear con el cuarto o tercer lugar", remarcó.

Durante el partido ante Rayados se hicieron dos pausas de rehidratación por el calor que había a medio día en la CDMX, esto, sumado al ritmo que ha tenido Pumas entre Liga y Concachampions, el técnico adelantó que "voy hablar cona directiva para saber si podemos hacer algo", de cara al siguiente compromiso en casa ante Pachuca en la Jornada 17.