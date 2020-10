Andrés Lillini volvió a ponerle el pecho a las balas, ahora por otro berrinche de Juan Iturbe al salir de cambio en la victoria (1-0) de los Pumas ante Toluca en Ciudad Universitaria.

“Con Iturbe no pasó nada, me explicó que se enojó consigo mismo por la situación del juego. Este enojo no fue como la otra vez. Durante el partido me acerqué a él para preguntarle una situación del juego y me explicó todo bien lo que veía”.

Esta no es la primera vez que el paraguayo hace un desplante rumbo a las bancas. En la jornada 12 ante Necaxa también hizo un berrinche mayor en el banquillo de los auriazules.

En relación al juego, aseguró que hay mejoras en algo que le preocupaba: la construcción del juego.

“Pienso que en el trámite tratamos de construir mejor nosotros, creo que estamos mejorando en la forma. Las situaciones fueron parejas, juegos cerrados donde el equipo visitante se cierra, sabíamos que podría ser un partido de un gol y así fue. Hemos dado un paso hacia adelante en la construcción del juego”, señaló.

El objetivo de meterse a la Liguilla está cerca, son segundos de la clasificación a falta de tres partidos y Lillini sabe que deben mantener el ritmo.

“El objetivo era meternos a la Liguilla, ahora queremos meternos dentro de los cuatro primeros. Hay cosas que nos pueden seguir pidiendo como no dejar de entregarnos al máximo en cada situación del juego, no parar de ir para adelante. Hemos estado a la altura y eso es un mérito grande”, aseveró.