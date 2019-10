¿Para qué sirve la Liga de Naciones de Concacaf?

[email protected]

Con el objetivo de que todas las selecciones nacionales del área tengan actividad en Fecha FIFA y crezcan, deportivamente hablando, gracias al roce internacional, la Concacaf creó la Liga de Naciones.

El torneo en un principio sólo serviría para sacar un campeón y ascender entre Ligas, pero con el paso del tiempo se decidió que sirviera también para clasificar a Copa Oro 2021, y mejorar el ranking de los equipos con miras a la entrada al hexagonal final hacia la Copa del mundo de Qatar 2022.

La zona se dividió en tres Ligas: A, B y C. Obviamente en la A están los equipos con mejor ranking. En cada Liga hay cuatro grupos de tres selecciones. En la Liga A, los primeros lugares de cada sector clasifican a la fase final, de donde saldrá el campeón en un Final Four. Los mejores de las Ligas B y C ascenderán a las Ligas A y B; los peores de la A y B, descenderán a la B y C.

Copa Oro. Una vez finalizada la fase de grupos, los dos mejores países de cada uno de los cuatros grupos pertenecientes a la Liga A, obtendrán su pase directo a la Copa Oro. La Liga B entregará cuatro pases, que serán las naciones que encabecen cada grupo. Los líderes de la Liga C tendrán que disputar una ronda de clasificación ante los terceros lugares de la Liga A y los segundos de la Liga B, para ganarse una plaza. Así se completarán los participantes para Copa Oro.

Copa del Mundo. Para definir a las selecciones que irán al Mundial de Qatar 2022, por la Concacaf, se jugará el hexagonal final. Para clasificarse a este torneo, se tomará en cuenta el ranking FIFA que tengan en junio de 2020, apoyados en los puntos que se ganaron o se perdieron en la Liga de Naciones.

Los seis primeros van por los boletos. Así, este nuevo torneo de la Concacaf definirá muchas cuestiones. Desde cuál es el mejor equipo de la zona, quiénes clasificarán a la Copa Oro y los que entrarán al hexagonal final rumbo al Mundial.

Suscríbete a nuestras redes sociales: Youtube Facebook Twitter Instagram