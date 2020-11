Oribe Peralta está frustrado. Su experiencia ha valido de poco en el Guadalajara tanto en la cancha como fuera de ella, la indisciplina ha rebasado a la directiva, al grupo, ya no se sabe qué hacer. “Hoy nos juzgan más por lo que hacemos fuera de la cacha por lo que hacemos”, dijo en entrevista a TUDN.

El Cepillo ya no entiende a sus compañeros: “Te puedes equivocar una vez, dos, pero tres o más es que tienes un problema, no lo quieres entender o tus prioridades son otras. Esto significa que no estás comprometido con el equipo… Si no estás al 100 con el equipo, dentro de la cancha se ve reflejado, cuando unos no quieren por actitudes o lo expresa abiertamente: ‘no quiero estar’ y se dejan a un lado y el camino sigue…”.

Peralta acepta que la directiva les ha puesto las cosas en claro: “Lo han estipulado, lo han hablado lo ha dicho de una y otra forma y se siguen repitiendo los hechos. Cada uno es responsable de su carrera pero no se dan cuenta que afectan a todo el grupo”.

Acepta la frustración: “Te frustra porque les dices, te acercas a decirles lo que está bien. Hemos firmado compromisos con el equipo, el cuerpo técnico y directiva y la primera cosa que encabeza la lista de los objetivos es la disciplina.- Cuando rompes la primera regla de este compromisos, puedes esperar que venga lo que sea. La directiva estaría en todo su derecho de hacer lo que crea conveniente, es un tema de disciplina”.