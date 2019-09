Niño desprecia a Maradona en su presentación con Gimnasia

Un joven aficionado a Gimnasia aclara que él va a ver a su equipo, que no va porque haya llegado Diego Maradona a dirigir al club. "Lo que importa es el escudo", dijo.

Diego Armando Maradona fue presentado ayer como nuevo técnico de Gimnasia y Esgrima. El acto reunió a casi 15 mil personas, que entraron con boleto pagado.



No obstante, Diego Maradona desató el domingo una fiesta inolvidable para los simpatizantes de Gimnasia y Esgrima La Plata, que le demostraron su devoción en la presentación del astro como nuevo entrenador del club 'tripero', 24 años después de su último paso como DT en un club de Argentina.

Desde el mediodía, miles de hinchas se acercaron al estadio Juan Carmelo Zerillo para seguir la presentación oficial y el primer entrenamiento de Maradona al frente de Gimnasia, en una fiesta que conmovió a La Plata, una ciudad universitaria y administrativa a 60 km al sur de Buenos Aires.



- ¿Qué venís a ver?

- A GIMNASIA.

- No, venís a ver al Diego.

- No, a Gimnasia. No porque venga Diego lo tengo que venir a ver a él. VENGO A VER A GIMNASIA, MI CUADRO DE CORAZÓN.

