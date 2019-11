Héctor Moreno fue parte de aquel histórico equipo que en el Mundial de Perú 2005 derrotó a Holanda en las semifinales.

Hoy, los chicos dirigidos por Marco Antonio Ruiz, pueden igualar un poco la historia, ya que se enfrentarán otra vez en semifinales al cuadro tulipán.

“Tienen un partido muy lindo contra Holanda, nosotros ganamos 4-1 o 5-1, no recuerdo bien (4-0)... No voy a aconsejarles nada, no soy quien, sólo pido que disfruten el juego, estos torneos sólo los puedes vivir una vez en tu vida y son fantásticos”, dijo el defensa central.

Pero a comparación de 2005, en 2019 hay mucha mayor atención sobre los chicos. “Nosotros no teníamos mucha difusión hasta la final contra Brasil, ahora ellos tienen la oportunidad de hacer su propia historia. Con las redes sociales ha crecido la expectativa, pero también la presión”.

Gracias a ese Mundial de 2005, Moreno dio un gran paso en su carrera. “Sabía que iba a llegar a Primera División, pero el Mundial aceleró el proceso. Dos semanas después Hugo Sánchez [entonces técnico de Pumas] me subió al primer equipo, a los tres meses estaba debutando y a los dos años me fui a Holanda. El Mundial aceleró todo, no tuve tiempo de disfrutarlo, porque todo iba muy rápido”.

La buena vibra del Potro. Raúl Gutiérrez, campeón del mundo en esta categoría en 2011, le manda buena vibra a los niños del Chima Ruiz. “Esta Selección ha ido de menos a más, ha tenido un torneo muy normal, madurando partido a partido y en los dos más recientes, contra Japón y Corea del Sur, mejoró mucho. Los jugadores se volvieron serios, eficaces y contundentes... Han evolucionado y lo han hecho para bien”.

Así que si llega el triunfo ante Holanda, subcampeón europeo, “no será sorpresa, han mostrado cosas interesantes... pueden llegar, pueden llegar”.

Las cualidades que el Potro ve en este equipo son varias: “Tienen respuesta táctica, hay jugadores que marcan la diferencia y refrescan ideas de forma rápida, se adaptan a lo que sucede en el campo. Pueden hacerle el partido a Holanda”.





Con información de Édgar Luna