Se acabó el primer sueño de David Beckham, Rodolfo Pizarro y Diego Alonso: el Inter Miami fue eliminado de los playoffs de la MLS.

El conjunto de Florida, nueva en la competencia estadounidense, no fue competencia para el Nashville, que lo venció 3-0 en la ronda de reclasificación en la temporada.

Después de meterse en el décimo lugar de la Conferencia Este, a Miami no le alcanzó para más, mucho menos después de las bajas de los hermanos Higuaín, Gonzalo y Federico y el otro argentino Leandro González Pirez, quienes arrojaron resultados positivos por Covid-19, antes de viajar a Tennessee.

Lee también: Exjugador de Chivas asegura que Higuera es mal intencionado

A Nashville no le costó mucho trabajo vencer al Inter, ya que antes del minuto 25, en el LP Field, ya ganaba 2-0, con anotaciones Randall Leal y Hany Mukhtar. Para la segunda parte, el entrenador Alonso –campeón de Liga MX con el Pachuca– intentó ajustar, pero recibió el tercer y letal gol del cuadro local.

La inversión de Beckham, aproximada a los 150 millones de dólares, se quedó muy corta de los Playoffs. Un proyecto que incluyó al mexicano Pizarro, titular durante la goleada recibida.

FT: Remember this day, #EveryoneN

Randall Leal (14'), Hany Mukhtar (24') and Dax McCarty (57') all score in @NashvilleSC's first @Audi #MLSCupPlayoffs game. pic.twitter.com/gQ7qrOMTe4

— Major League Soccer (@MLS) November 21, 2020